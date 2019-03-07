Чилич: прогресс молодёжи? Джокович будет играть ещё шесть лет

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал возможный прогресс представителей NextGen в ближайшие годы.



«Циципас, Зверев и Де Минор? Думаю, один из них или, возможно, даже несколько в ближайшие год или два будут значительно сильнее с точки зрения результатов.



Тем не менее очень важно то, что им нужно прогрессировать без остановки, ведь Джокович может играть ещё около шести лет. Ещё есть Роджер и Рафа, и кто знает, что с ними будет в ближайшие годы… И даже я буду в игре ещё четыре, пять, шесть лет. Нисикори, дель Потро – есть ещё много парней, которые не собираются уходить, и их игра не должна ухудшаться.



Возникает вопрос: насколько игра молодёжи может быть лучше, если сравнить её с тем, что демонстрируют Роджер, Рафа и Новак? Могут ли они стабильно хорошо играть на протяжении всего года? Это и есть определяющий момент», – цитирует Чилича Tennis World USA.