Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм танец
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерация тенниса России поздравила Шамиля Тарпищева с 71-м днём рождения

Федерация тенниса России поздравила Шамиля Тарпищева с 71-м днём рождения
Теннис / ATP

7 марта 71-й день рождения отмечает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. ФТР на своём официальном сайте поздравила юбиляра с праздником.

«С именем Заслуженного тренера СССР и РСФСР Шамиля Тарпищева связаны все большие успехи российского тенниса.

Достаточно сказать, что он был капитаном национальных сборных, побеждавших в «Кубке Дэвиса» и «Кубке Федерации». Его труд на благо спорта, на благо России отмечен высокими государственными наградами – «За заслуги перед Отечеством III и другими.

​​​​​​​От имени всех, с кем он в разные годы работал, от имени его друзей и коллег мы поздравляем Шамиля Анвяровича с днем рождения. Здоровья Вам, — говорится в поздравлении.

«Чемпионат» присоединяется к поздравлениям в адрес Шамиля Тарпищева.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент