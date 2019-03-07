Федерация тенниса России поздравила Шамиля Тарпищева с 71-м днём рождения

7 марта 71-й день рождения отмечает президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. ФТР на своём официальном сайте поздравила юбиляра с праздником.



«С именем Заслуженного тренера СССР и РСФСР Шамиля Тарпищева связаны все большие успехи российского тенниса.



Достаточно сказать, что он был капитаном национальных сборных, побеждавших в «Кубке Дэвиса» и «Кубке Федерации». Его труд на благо спорта, на благо России отмечен высокими государственными наградами – «За заслуги перед Отечеством III и другими.



​​​​​​​От имени всех, с кем он в разные годы работал, от имени его друзей и коллег мы поздравляем Шамиля Анвяровича с днем рождения. Здоровья Вам, — говорится в поздравлении.

«Чемпионат» присоединяется к поздравлениям в адрес Шамиля Тарпищева.