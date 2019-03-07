Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм танец
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Нисикори: невероятно, как мало травм получает Федерер в своём возрасте

Нисикори: невероятно, как мало травм получает Федерер в своём возрасте
Теннис / ATP

Японец Кей Нисикори прокомментировал малое количество травм у 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.

«Впереди два важнейших турнира, и я надеюсь, что смогу выступить очень хорошо на них. После травмы в Мельбурне я постепенно набирал форму и сейчас, особенно в последние пару недель, чувствую себя очень хорошо.

То, что Федерер в свои 37 лет играет на таком уровне, при этом практически не получает травмы, видится мне чем-то невероятным. Безусловно, он работает очень и очень усердно – мы и представить себе не можем, насколько.

Тем не менее его игра выглядит очень плавно, он минимально нагружает своё тело, и, вероятно, это является главной причиной отсутствия большого количества травм у Роджера», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент