Нисикори: невероятно, как мало травм получает Федерер в своём возрасте

Японец Кей Нисикори прокомментировал малое количество травм у 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.



«Впереди два важнейших турнира, и я надеюсь, что смогу выступить очень хорошо на них. После травмы в Мельбурне я постепенно набирал форму и сейчас, особенно в последние пару недель, чувствую себя очень хорошо.



То, что Федерер в свои 37 лет играет на таком уровне, при этом практически не получает травмы, видится мне чем-то невероятным. Безусловно, он работает очень и очень усердно – мы и представить себе не можем, насколько.



Тем не менее его игра выглядит очень плавно, он минимально нагружает своё тело, и, вероятно, это является главной причиной отсутствия большого количества травм у Роджера», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.