Иснер: хочу продолжать играть как можно дольше

Американский теннисист Джон Иснер не планирует завершать карьеру в ближайшее время.



«Я хочу продолжать карьеру как можно дольше. Все видят, что Федерер даже в 37 лет, имея четырёх детей, показывает высочайший уровень и лишь подтверждает свой статус одного из величайших теннисистов всех времён. В итоге моя карьера рано или поздно завершится, но я бы хотел, чтобы это случилось на моих условиях», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.



На сегодня 33-летний американец является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне Джон провёл 13 матчей, из которых выиграл в восьми.

На грядущем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Иснер стартует со второго раунда, где встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Хауме Мунар (Испания).