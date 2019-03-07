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Иснер: хочу продолжать играть как можно дольше

Иснер: хочу продолжать играть как можно дольше
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Я хочу продолжать карьеру как можно дольше. Все видят, что Федерер даже в 37 лет, имея четырёх детей, показывает высочайший уровень и лишь подтверждает свой статус одного из величайших теннисистов всех времён. В итоге моя карьера рано или поздно завершится, но я бы хотел, чтобы это случилось на моих условиях», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.

На сегодня 33-летний американец является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне Джон провёл 13 матчей, из которых выиграл в восьми.

На грядущем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Иснер стартует со второго раунда, где встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) – Хауме Мунар (Испания).

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