Андрееску: если сразу же буду играть агрессивно, то смогу победить Цибулкову

Канадка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над румынкой Ириной Бегу на старте турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

«Для меня итоговый результат является самым важным, поэтому я рада, что смогла вырвать победу. Я понимала, что могу играть активно, и сделала этого. Такая игра принесла результат. Когда я с начала розыгрыша захватывала контроль над игрой, то в большинстве случае выигрывала очко. В первом сете я этого не показывала, поэтому должна было что-то изменить. Когда это случилось, всё заработало. В важных моментах я играла лучше и стабильнее соперницы.



Я впервые выступаю здесь, и мне всё очень нравится. Я двигаюсь вперёд матч за матчем и не оказываю давления на себя», — цитирует Андрееску официальный сайт тура.

Во втором круге Бьянка сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.

«Доминика — настоящий боец. Она бежит за каждым мячом и здорово выполняет удары. Если я сразу же начну играть агрессивно, то смогу победить. За последние пару месяцев я приобрела большой опыт, и это мне помогает», — сказала Андрееску.