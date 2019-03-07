Надаль: я не должен быть несчастным после того, что пережил за последние месяцы

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал старт сезона в своём исполнении. Испанец дошёл до финала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу, после чего зачехлил ракетку по итогам второго круга соревнований в Акапулько.



«Конечно, я хотел бы выиграть Открытый чемпионат Австралии и турнир в Акапулько, но в спорте случается всякое. Я не должен быть несчастным после всего, что пережил за последние четыре или пять месяцев.



В течение последних полутора лет с моим телом возникало слишком много проблем. Тем не менее я справился с этим. Я продолжаю быть конкурентоспособным и борюсь за самые большие трофеи. Впереди важная часть сезона для меня, поэтому мне просто необходимо чувствовать, что я конкурентоспособен.



На турнире в Индиан-Уэллс мне нравится. Здешняя организация находится на одном из лучших уровней в туре», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.