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Надаль: я не должен быть несчастным после того, что пережил за последние месяцы

Надаль: я не должен быть несчастным после того, что пережил за последние месяцы
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал старт сезона в своём исполнении. Испанец дошёл до финала Australian Open, где уступил Новаку Джоковичу, после чего зачехлил ракетку по итогам второго круга соревнований в Акапулько.

«Конечно, я хотел бы выиграть Открытый чемпионат Австралии и турнир в Акапулько, но в спорте случается всякое. Я не должен быть несчастным после всего, что пережил за последние четыре или пять месяцев.

В течение последних полутора лет с моим телом возникало слишком много проблем. Тем не менее я справился с этим. Я продолжаю быть конкурентоспособным и борюсь за самые большие трофеи. Впереди важная часть сезона для меня, поэтому мне просто необходимо чувствовать, что я конкурентоспособен.

На турнире в Индиан-Уэллс мне нравится. Здешняя организация находится на одном из лучших уровней в туре», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

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