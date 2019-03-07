Настасе приговорён к девятимесячному сроку за вождение в нетрезвом виде

Экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» из Румынии Илие Настасе получил девять месяцев условного срока за вождение автомобиля под воздействием алкоголя, отказ от медицинского освидетельствования и проезд на красный свет светофора, сообщает Tennis365. Кроме того, бывшему одиозному теннисисту был назначен испытательный срок в два года.

Случай с нарушениями имел место в мае 2018 года. Тогда 78-летнего функционера задержали дважды в течение шести часов. Ещё в мае Настасе был оштрафован на $ 253 за оскорбления полицейских, а также лишён водительских прав сроком на три месяца.

Интересно, что в 1976 году Настасе стал первым европейцем, который заработал за карьеру более $ 1 млн призовых.