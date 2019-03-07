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Надаль: тяжело говорить об уходе Феррера, это большая потеря для всего тенниса

Надаль: тяжело говорить об уходе Феррера, это большая потеря для всего тенниса
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры соотечественника Давида Феррера.

«Мне тяжело об этом говорить. Помимо того, что Давид является одним из моих лучших друзей в туре, он – пример идеального спортсмена. На протяжении всей карьеры он прилагает максимум усилий ради результата.

Это большая потеря для всего тенниса – как для болельщиков по всему миру, так и для нас – теннисистов, которые встречаются с Давидом в раздевалке. Он принёс в спорт очень многое. Вряд ли сборная Испании получит ещё одного такого же человека, который сможет привносить в команду такую уверенность», – цитирует Надаля ESPN.

Напомним, 36-летний Феррер планирует завершить карьеру на мадридском «Мастерсе».

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