Надаль: тяжело говорить об уходе Феррера, это большая потеря для всего тенниса

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры соотечественника Давида Феррера.



«Мне тяжело об этом говорить. Помимо того, что Давид является одним из моих лучших друзей в туре, он – пример идеального спортсмена. На протяжении всей карьеры он прилагает максимум усилий ради результата.



Это большая потеря для всего тенниса – как для болельщиков по всему миру, так и для нас – теннисистов, которые встречаются с Давидом в раздевалке. Он принёс в спорт очень многое. Вряд ли сборная Испании получит ещё одного такого же человека, который сможет привносить в команду такую уверенность», – цитирует Надаля ESPN.



Напомним, 36-летний Феррер планирует завершить карьеру на мадридском «Мастерсе».