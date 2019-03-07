Димитров снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе из-за травмы

28-я ракетка мира из Болгарии Григор Димитров отказался от участия в первом «Мастерсе» сезона – соревнованиях в Индиан-Уэллс (США), сообщает Novinite. Причиной такого решения теннисиста стали проблемы с плечом.



В текущем сезоне 27-летний Димитров сыграл в 7 матчах, 5 из которых сумел выиграть. Последним турниром для Григора стал Открытый чемпионат Австралии, где он уступил в матче четвёртого раунда американцу Фрэнсису Тиафо – 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 5:7. Соревнования в Роттердаме и Дубае он пропустил из-за травмы плеча.



Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 7 по 17 февраля. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Грядущий розыгрыш турнира теннисист пропустит из-за рецидива травмы колена.

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