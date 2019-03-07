Халеп: подхожу к турниру в Индиан-Уэллсе с уверенностью, мой теннис сейчас хорош

Румынка Симона Халеп рассказала о своей готовности к соревнованиям категории Premier в Индиан-Уэллсе.



«В Индиан-Уэллс всегда приятно возвращаться, потому что я выигрывала здесь титул в 2015 году. И каждый раз когда я побеждаю на каком-либо турнире, то с большим удовольствием возвращаюсь туда снова. Поэтому у меня отличные воспоминания о турнире в Индиан-Уэллсе.



С момента моей победы прошло уже много времени. Что изменилось? Я чувствую себя старше. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то показываю хороший теннис. Так и сейчас – я уверена в себе и жду своего первого матча. Постараюсь показать свой максимальный уровень.



В данный момент мой теннис хорош. Всё, что мне остаётся – это быть уверенной в своей победе в любом матче и сражаться до конца», – цитирует Халеп пресс-служба соревнований.

Первой соперницей Симоны, которая стартует на турнире со второго раунда, станет чешка Барбора Стрыцова.