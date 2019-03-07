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Т. Надаль: Рафа абсолютно прав – Кирьосу не хватает образованности и интеллекта

Т. Надаль: Рафа абсолютно прав – Кирьосу не хватает образованности и интеллекта
Теннис / ATP

Дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля Тони полностью поддержал своего племянника в его перепалке с австралийцем Ником Кирьосом.

«Рафа абсолютно прав – Кирьосу действительно не хватает образования и интеллекта.

Он должен бороться за самые высокие позиции, но мы этого не видим – он 40-я ракетка мира. Он не выглядит плохим парнем, но слишком часто небрежно относился к своей карьере», – цитирует Тони Tennis World USA.

Напомним, теннисисты встречались в матче второго раунда соревнований в Акапулько. На решающем тай-брейке победу одержал Ник, однако на послематчевой пресс-конференции Надаль раскритиковал вызывающее поведение соперника, заявив что тот не уважает зрителей, соперников и себя самого.

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