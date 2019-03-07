ITF — о критике нового тура: World Tennis Tour — не краткосрочный проект

Международная федерация тенниса (ITF) выступила с заявлением относительно недавних реформ, касающихся ITF World Tennis Tour, целью которого является поддержка начинающих игроков.

«ITF понимает и работает над решением вопросов, связанных с возможностью игроков играть в теннис и прогрессировать.

Недавно мы увеличили квалификационные сетки с 24 игроков до 32 на турнирах с призовым фондом $ 15 000 и $ 25 000. Увеличение до такого числа участников было ограничено проведением турнира в семидневный срок. На данный момент ITF рассматривает возможность создания фонда, чтобы увеличить количество турниров с призовым фондом $ 15 000 в 2019 году.

Мы продолжаем наш диалог с ATP по поводу возвращения рейтинговых очков на турниры с призовым фондом $ 25 000, чтобы гораздо большее число игроков могло соревноваться за попадание на турниры серии ATP Challenger и обеспечить более прозрачный путь от турниров ITF до ATP Challenger Tour. На женских турнирах с таким же призовым фондом возможность заработать баллы в рейтинг WTA сохранилась.

Мы хотим заверить теннисное сообщество, что будем продолжать прислушиваться и решать вопросы в тех ситуациях, где мы вправе осуществлять изменения.

Это не краткосрочный проект, он требует постоянного мониторинга. Мы готовы вносить коррективы, когда это будет необходимо и оправданно. ITF стремится к тому, чтобы World Tennis Tour обеспечивал прогресс и более честный путь во взрослый теннис для талантливых и начинающих профессиональных игроков», — говорится в заявлении на официальном сайте ITF.