Квитова: не уверена, что когда-нибудь оправлюсь от того, что со мной произошло

Двукратная чемпионка Уимблдонского турнира, чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о встрече с девятикратной победительницей турниров «Большого шлема», представительницей Югославии и США Моникой Селеш.

«Мы встретились и решили, что хотим поговорить о том, через что прошли. Было приятно встретить кого-то, кто пережил нечто похожее. Я была удивлена, что Моника захотела об этом поговорить и сказала столько тёплых слов. Это были одни из самых важных слов, что я слышала от человека такого масштаба.

Насколько я могу судить, я не уверена, что когда-либо полностью оправлюсь от того, что со мной произошло. И я так же не уверена, что оправилась она. Но надеюсь, что она все равно нашла счастье и наслаждается жизнью», — приводит слова Квитовой Reuters.

Напомним, на Квитову напали в её квартире в конце 2016 года. Она получила серьёзные повреждения левой ладони, после которых подвижность пальцев до конца не восстановилась.

Отметим, в 1993 году в Гамбурге на Селеш напал вооружённый фанат Штеффи Граф.