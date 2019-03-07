Стивенс: больше всего у Федерера мне нравится его запах. Роджер, в чём секрет?

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года американская теннисистка Слоан Стивенс выразила восхищение швейцарцем Роджером Федерером.
«Он делает невероятные вещи. Просто в голове не укладывается. Но больше всего мне нравится его запах. И перед матчем, и после. Ну серьёзно, Роджер, в чём твой секрет?», — написала Стивенс в своём «Твиттере».
Напомним, 2 марта Федерер выиграл 100-й турнир в карьере, обыграв в финале соревнований в Дубае (ОАЭ) представителя Греции Стефаноса Циципаса, и стал вторым теннисистом, кому удалось достичь отметки в 100 выигранных титулов за карьеру в одиночном разряде. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является американец Джимми Коннорс, в активе которого 108 побед.
100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу
Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.