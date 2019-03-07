Оже-Альяссим и Клижан уверенно прошли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим и словак Мартин Клижан вышли во второй турнира в Индиан-Уэллсе (США).

18-летний канадец, получивший специальное приглашение в основную стеку турнира, в двух партиях уверенно обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Победитель встречи 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

Клижан в двух партиях одержал победу над немецким теннисистом Мишей Зверевым — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Клижан сделал 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий раунд Оже-Альяссим поспорит с девятым сеянным турнира греком Стефаносом Циципасом, а Клижан сыграет c младшим братом Миши Зверева — Александром Зверевым (3).

Действующим чемпионом турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, обыгравший в прошлогоднем финале швейцарца Роджера Федерера. В этом году дель Потро не принимает участия в турнире из-за травмы.