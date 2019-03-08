Президент ATP Кермод покинет свой пост по окончании года

Члены совета директоров ATP проголосовали за увольнения президента ассоциации Криса Кермода по окончании года, сообщает официальный сайт организации.

«Для меня было честью работать исполнительным директором и президентом ATP, и я очень горд всем, чего за это время добился. Хочу поблагодарить всех сотрудников ATP, игроков и турниры за поддержку за протяжении всех этих лет. Я остаюсь полностью преданным своему делу до конца своего срока и желаю организации самого светлого будущего», — приводит слова Кермода пресс-служба ATP.

Напомним, в начале года совет игроков выступил за увольнение Кермода.

Отметим, что при Кермоде, который возглавляет ассоциацию с 2014 года, призовые мужских турниров достигли рекордных показателей. Кроме того, под его руководством были организованы молодёжный итоговый турнир ATP и ATP Cup.