Вихлянцева и Винус Уильямс вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (Q) вышла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив представительницу Австралии Присциллу Хон – 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Вихлянцевой 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Её соперница допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Спортсменки на двоих не выполнили ни одного эйса.

За выход в третий круг соревнований Вихлянцева сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (26).

В параллельной встрече американка Винус Уильямс сломила сопротивление немки Андреа Петкович – 6:4, 0:6, 6:3. Во втором круге представительница США сыграет с чешкой Петрой Квитовой (3).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.