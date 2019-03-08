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Вихлянцева и Винус Уильямс вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Вихлянцева и Винус Уильямс вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (Q) вышла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив представительницу Австралии Присциллу Хон – 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Вихлянцевой 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Её соперница допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Спортсменки на двоих не выполнили ни одного эйса.

За выход в третий круг соревнований Вихлянцева сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (26).

В параллельной встрече американка Винус Уильямс сломила сопротивление немки Андреа Петкович – 6:4, 0:6, 6:3. Во втором круге представительница США сыграет с чешкой Петрой Квитовой (3).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

08 марта 2019 года, пятница. 00:25 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 0
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
07 марта 2019 года, четверг. 23:40 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
2 : 1
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
1 2 3
           
6 0 6
4 6 3
           
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