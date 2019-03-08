Родина взяла у Пуиг лишь четыре гейма на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Евгения Родина на старте турнира в Индиан-Уэллсе (США) уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг – 0:6, 4:6. Во втором раунде Моника встретится с эстонкой Анетт Контавейт (21).

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. На счету россиянки 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 4. Её соперница совершила 1 подачу навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

В параллельной встрече австралийка Айла Томлянович взяла верх над француженкой Ализе Корне – 7:5, 6:3. Во втором раунде Айла встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (9).

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.