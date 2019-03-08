Первой соперницей Павлюченковой на турнире в Индиан-Уэллсе будет Макхэйл

Американская теннисистка Кристина Макхэйл, пробившаяся в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе (США) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Кристина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Макхэйл поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой, посеянной под 30-м номером.

Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг

Джессика Пегула (США, WC) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 6:1, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.