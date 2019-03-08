Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Женщины. Короткая программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Первой соперницей Павлюченковой на турнире в Индиан-Уэллсе будет Макхэйл

Первой соперницей Павлюченковой на турнире в Индиан-Уэллсе будет Макхэйл
Теннис / WTA

Американская теннисистка Кристина Макхэйл, пробившаяся в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе (США) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Кристина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Макхэйл поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой, посеянной под 30-м номером.

Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг
Джессика Пегула (США, WC) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 6:1, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

08 марта 2019 года, пятница. 07:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
2 : 0
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
7 6  
5 0  
           
08 марта 2019 года, пятница. 07:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2 : 0
Зарина Дияс
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
Красота дня. Самые обаятельные и привлекательные в Индиан-Уэллсе
8 Марта – самый подходящий день, чтобы восхищаться девушками и их красотой. Полюбуемся участницами теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент