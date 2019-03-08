Халеп: работать без тренера вполне неплохо, в этом есть свои плюсы

Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе (США) отметила, что сейчас не занимается поиском нового личного тренера.

«Сейчас я не занимаюсь поиском. Я просто расслабляюсь. Не знаю, как всё сложится, но пока я не веду никаких переговоров.

Конечно, не хватает советов, дополнительного голоса. Скучаю, что никого нет рядом, некому подсказать. А в целом ничего не изменилось. Я профессионал и стараюсь делать всё правильно, даже если у меня нет тренера.

Расскажу интересную историю. В Дубае перед матчем с Цуренко я чувствовала себя очень уставшей. Ночью спала плохо. Я проснулась в 8 часов утра и была просто «мёртвой». В итоге перевела будильник и написала команде, что встретимся в 10:30 на завтраке. Я поспала ещё два часа, оделась, позавтракала и сразу пошла на корт. Если бы у меня был тренер, это было бы невозможно. В тот момент я сказала команде, что работать без тренера вполне неплохо", — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.