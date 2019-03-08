Карлович — первый 40-летний теннисист с 1995 года, выигравший матч АТР

Хорватский теннисист Иво Карлович в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в двух партиях переиграл австралийца Мэттью Эбдена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Уроженец Загреба стал первым 40-летним игроком с 1995 года, выигравшим матч ATP. Спортсмен отпраздновал юбилей 28 февраля.

Напомним, 14 лет назад таким достижением отметился американец Джимми Коннорс. Тогда на турнире в Галле 42-летний теннисист дошёл до четвертьфинала.

За выход в третий круг Карлович поборется с соотечественником Борной Чоричем, посеянным под 11-м номером.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 7 по 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Грядущий розыгрыш турнира теннисист пропустит из-за рецидива травмы колена.