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Л. Майер на двух тай-брейках одолел Опелку на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Л. Майер на двух тай-брейках одолел Опелку на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Леонардо Майер пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он на двух тай-брейках обыграл хозяина кортов Райлли Опелку, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния 1 час 48 минут.

Леонардо 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету американца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Майер поспорит с французом Гаэлем Монфисом, посеянным под 18-м номером.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

08 марта 2019 года, пятница. 07:45 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
0 : 2
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 2 3
           
6 6 6 2  
7 8 7 7  
           
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