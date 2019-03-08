Л. Майер на двух тай-брейках одолел Опелку на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Аргентинский теннисист Леонардо Майер пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он на двух тай-брейках обыграл хозяина кортов Райлли Опелку, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния 1 час 48 минут.
Леонардо 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету американца 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в третий круг Майер поспорит с французом Гаэлем Монфисом, посеянным под 18-м номером.
В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
08 марта 2019 года, пятница. 07:45 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
Р. Опелка
0 : 2
Леонардо Майер
Л. Майер
|1
|2
|3
|
|6 6
|6 2
|
|7 8
|7 7
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