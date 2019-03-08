Осака стала моделью для куклы «Барби»

Первая ракетка мира японка Наоми Осака стала моделью, по которой сделали куклу Барби.

Победительница Australian Open–2019 сотрудничает с производителем игрушек в рамках кампании «Барби» по продвижению женщин, которые могут стать примером для девочек.

«Это для меня много значит. Когда была ребёнком, я играла куклами Барби. Это кажется нереальным», — приводит слова Осаки Tennis.

Также 21-летняя спортсменка отметила, что готова отдать гонорар школе, которую её отец помог построить на Гаити.

«Мы её расширяем. Они также хотели построить там теннисные корты, было бы великолепно. Думаю, это особенно важно, ведь на Гаити не так много школ», — добавила Наоми.

Напомним, Осака является действующей чемпионкой турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

Фотография доступна в "инстаграме" Осаки.