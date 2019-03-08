Бертенс: когда впервые сыграла на центральном корте, мне было очень плохо

Голландская теннисистка Кики Бертенс рассказала, что ранее, когда ей приходилось играть на центральных кортах, чувствовала серьёзный дискомфорт.

«На прошлой неделе у меня произошёл спад, но, надеюсь, на этой снова будет подъём. С нетерпением жду своего первого матча.

Всё новое меня настораживает. Когда я впервые играла на большом корте, мне было очень плохо. На Уимблдоне на центральном корте в первый раз я проиграла примерно за 38 минут или около того. Это не очень приятные воспоминания, но такой у меня характер.

Сейчас всё в порядке. Теперь, когда в расписании вижу игру на главном корте, я уже не думаю: не хочу там играть или что-то в этом роде. Это уже не то чувство, которое было раньше. Я научилась играть перед большим количеством зрителей. На меня это больше никак не влияет", — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.