Осака: смысл заключается не в защите титула, а в том, чтобы завоевать ещё один

Действующая победительница «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), японка Наоми Осака рассказала, настроена ли она защитить титул в этом году.

«Все вокруг меня очень поддерживают. Никто не говорит о важности защиты титула. Мы просто хотим идти вперёд. Смысл не в защите, а в том, чтобы завоевать ещё один. Возможно, у других людей настрой немного отличается.

У меня был безумный период. Вы говорите, что я выиграла в прошлом году, а мне кажется, что прошло 10 лет. В минувшем сезоне я просто играла здесь и пыталась получить удовольствие от турнира, может быть, дойти до четвертьфинала. Звучит странно, но я раньше никогда не проходила далеко по сетке такого турнира. И в каждом раунде мне попадались отличные игроки, так что я просто получала удовольствие от тенниса. А потом побеждала и думала, что, может, мне удастся завоевать титул. И получилось.



Я по-прежнему хочу весело проводить время, но всё немного изменилось после первого турнира в Австралии, Брисбена. Хочу показать, что делала на тренировках, и выкладываться по полной. Даже если что-то не выходит, я стараюсь выигрывать матчи. На Открытом чемпионате Австралии у меня получилось. Надеюсь усовершенствовать этот навык», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.