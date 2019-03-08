«Лаки-лузер» Рублёв заменил Карреньо-Бусту на турнире в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублёв сможет выступить в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Уроженец Москвы в качестве «лаки-лузера» заменил испанца Пабло Карреньо-Бусту, который снялся с соревнований из-за травмы плеча. Рублёв вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель пары Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Истомин (Узбекистан).

Напомним, Рублёв стал вторым «лаки-лузером» в турнире. Ранее травмированный болгарин Григор Димитров уступил место представителю Литвы Ричардасу Беранкису. 21-летний россиянин мог попасть в основную сетку через квалификацию, но в решающем противостоянии проиграл американцу Бьорну Фратанджело.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 7 по 17 февраля. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.