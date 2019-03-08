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Квитова: меня зовут Гладиатор

Квитова: меня зовут Гладиатор
Теннис / WTA

Третья ракетка мира чешка Петра Квитова, которая сегодня, 8 марта, празднует 29-й день рождения, опубликовала снимок с новой фотосессии.

«Меня зовут Гладиатор. Очень понравилось наряжаться для этих съёмок», – написала Квитова в «Инстаграме» и добавила хэштег #valecnice (это название чешского сериала про женщин-воинов).

Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) Квитова посеяна под третьим номером. Уроженка Биловца вступит в борьбу со второго круга, где сыграет с американкой Винус Уильямс.

Действующим победителем BNP Paribas Open является представительница Японии Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале нанесла поражение россиянке Дарье Касаткиной со счётом 6:3, 6:2.

Запись доступна в "инстаграме" Квитовой.

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