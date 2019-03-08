Джокович: буду с нетерпением ждать встречи с Кирьосом, он в отличной форме

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от возможной встречи с австралийцем Ником Кирьосом в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Мы всегда знали о его качествах и таланте. У Ника есть сильные стороны: подача — в этом плане он один из лучших в туре; мощный форхенд. К тому же Кирьос может здорово играть на всех покрытиях. Всё зависит от того, насколько он стабилен. Это нам предстоит увидеть.

В обоих наших матчах я потерпел поражение. Если я вновь сыграю с ним… Буду с нетерпением ждать этой встречи, потому что он в отличной форме. С другой стороны, я сам здорово начал сезон. Надеюсь продолжить с того места, на котором остановился в Австралии», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.



Во втором круге Джокович сыграет с американцем Бьорном Фрэтэнджело, а Кирьос — с немцем Филиппом Кольшрайбером.

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