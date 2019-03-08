Надаль: СМИ вырвали из контекста слова о Кирьосе. Я сказал о нём много хорошего

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свои высказывания в адрес Ника Кирьоса после их матча на турнире в Акапулько (Мексика).



«Никто из вас не был в Акапулько, но большинство много чего писало о матче. Я предлагаю вам посмотреть мою пресс-конференцию.



Большинство из того, что я говорил, было на испанском языке, и журналисты попросту вырвали нужные им вещи из контекста. После матча я сказал много положительных вещей о Кирьосе, но журналисты процитировали лишь одну мою фразу.

Его подача из под ноги? Я не вижу в этом ничего неуважительного. Ник может поступать как хочет, если этого не запрещают правила», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, теннисисты встречались в матче второго раунда соревнований в Акапулько. На решающем тай-брейке победу одержал Ник, однако на послематчевой пресс-конференции Надаль раскритиковал вызывающее поведение соперника, заявив, что тот не уважает зрителей, соперников и себя самого.

Кирьос – в ответ на критику Надаля: не собираюсь принимать во внимание его слова