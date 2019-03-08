Тим – о сотрудничестве с Массу: он должен поделиться опытом побед на харде

Австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от сотрудничества с Николя Массу.



«Есть много вещей, которые он может привнести в мою игру. Он всегда предпочитал играть на грунте, однако его самый большой успех пришёлся на хардовое покрытие на Олимпиаде-2004 в Афинах. Он знает, что значит чувствовать себя как дома на глине, но выигрывать и на харде. Перенятие такого опыта – это то, что я ожидаю от нашего сотрудничества.



Я хорошо закончил прошлый сезон на харде. Мне наконец удалось достичь некоторых целей, которые я поставил себе на этом покрытии. Я смог приблизиться к задней линии, лучше подавать и лучше принимать. Постараюсь и в дальнейшем качественно отыгрывать на харде», – цитирует Тима официальный сайт ATP.

Бресник не будет ездить с Тимом по всем турнирам, его заменит Массу