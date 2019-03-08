Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: завоевав свой первый титул, я чувствовал облегчение, а не радость

Федерер: завоевав свой первый титул, я чувствовал облегчение, а не радость
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил свой первый завоёванный трофей в карьере.

«Это была отличная неделя, по ходу которой я обыграл много классных игроков, таких как Мойя и Кафельников. Ну и финал против Бутте. Я чувствовал давление, ведь выходил на корт в качестве фаворита, при этом мы играли в помещении, а Жюльен обладал отличной подачей.

Победив, я не почувствовал большой радости. Скорее это было облегчением», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Свой первый трофей в карьере Роджер выиграл в феврале 2001 года в Милане. В финале он обыграл француза Жюльена Бутте со счётом 6:4, 6:7 (7), 6:4.

На прошлой неделе на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) 37-летний швейцарец выиграл свой 100-й трофей в карьере.

Выбил сотню! Федерер тряхнул стариной в финале Дубая
Ранние поражения Медведева и Хачанова, несерьёзный Монфис, дебют Циципаса в топ-10 и сотый титул Федерера.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент