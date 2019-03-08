Федерер: завоевав свой первый титул, я чувствовал облегчение, а не радость

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил свой первый завоёванный трофей в карьере.



«Это была отличная неделя, по ходу которой я обыграл много классных игроков, таких как Мойя и Кафельников. Ну и финал против Бутте. Я чувствовал давление, ведь выходил на корт в качестве фаворита, при этом мы играли в помещении, а Жюльен обладал отличной подачей.



Победив, я не почувствовал большой радости. Скорее это было облегчением», – цитирует Федерера Tennis World USA.



Свой первый трофей в карьере Роджер выиграл в феврале 2001 года в Милане. В финале он обыграл француза Жюльена Бутте со счётом 6:4, 6:7 (7), 6:4.

На прошлой неделе на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) 37-летний швейцарец выиграл свой 100-й трофей в карьере.