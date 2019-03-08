Федерер: пытаюсь сделать свой график гибким, потому что мой приоритет — семья

37-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих жизненных приоритетах и об отношении к теннису в целом.



«Я всегда стараюсь сделать свой график максимально гибким. Причина? Моя жена и дети. Они всегда были и всегда будут моим главным приоритетом в жизни.



Тем не менее я не хочу сидеть на месте. Я всегда хочу путешествовать, всегда хочу чем-то заниматься. Здорово, если я смогу сделать теннис более популярным, и классно, если фанаты смогут сильнее любить спорт благодаря мне. В конце концов, я лишь хочу быть счастливым и радовать людей. Знаю, что всем угодить нельзя, но я стараюсь», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, на прошлой неделе Роджер выиграл свой сотый трофей в карьере.