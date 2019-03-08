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Федерер: пытаюсь сделать свой график гибким, потому что мой приоритет — семья

Федерер: пытаюсь сделать свой график гибким, потому что мой приоритет — семья
Теннис / ATP

37-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих жизненных приоритетах и об отношении к теннису в целом.

«Я всегда стараюсь сделать свой график максимально гибким. Причина? Моя жена и дети. Они всегда были и всегда будут моим главным приоритетом в жизни.

Тем не менее я не хочу сидеть на месте. Я всегда хочу путешествовать, всегда хочу чем-то заниматься. Здорово, если я смогу сделать теннис более популярным, и классно, если фанаты смогут сильнее любить спорт благодаря мне. В конце концов, я лишь хочу быть счастливым и радовать людей. Знаю, что всем угодить нельзя, но я стараюсь», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, на прошлой неделе Роджер выиграл свой сотый трофей в карьере.

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