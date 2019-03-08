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Касаткина проиграла в первом же матче на турнире в Индиан-Уэллсе

Касаткина проиграла в первом же матче на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) не смогла пробиться в третий раунд соревнований категории Premier в Индиан-Уэллсе. 21-летняя теннисистка в двух партиях уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 2:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Касаткиной 5 двойных ошибок. Единственный имевшийся брейк-пойнт россиянка реализовать не сумела. Вондроушова отметилась 2 двойными ошибками и 4 брейками.

Стоит отметить, что в прошлогоднем розыгрыше престижных американских соревнований Дарья дошла до финала, где уступила будущей первой ракетке мира Наоми Осаке.

Следующей соперницей Маркеты Вондроушовой станет победительница пары Елена Остапенко (Латвия) — Чжан Шуай (Китай). Соревнования BNP Paribas Open завершатся 17 марта.

08 марта 2019 года, пятница. 22:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
0 : 2
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
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