Касаткина проиграла в первом же матче на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) не смогла пробиться в третий раунд соревнований категории Premier в Индиан-Уэллсе. 21-летняя теннисистка в двух партиях уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 2:6, 1:6.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Касаткиной 5 двойных ошибок. Единственный имевшийся брейк-пойнт россиянка реализовать не сумела. Вондроушова отметилась 2 двойными ошибками и 4 брейками.



Стоит отметить, что в прошлогоднем розыгрыше престижных американских соревнований Дарья дошла до финала, где уступила будущей первой ракетке мира Наоми Осаке.



Следующей соперницей Маркеты Вондроушовой станет победительница пары Елена Остапенко (Латвия) — Чжан Шуай (Китай). Соревнования BNP Paribas Open завершатся 17 марта.