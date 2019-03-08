Хуркач и Албот вышли во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Поляк Хуберт Хуркач не испытал серьёзных проблем в матче первого раунда соревнований категории «Мастерс» в Индиан–Уэллсе. В двух партиях он оказался сильнее Дональда Янга из США – 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Хуркача 3 эйса и ни одной двойной ошибки. Поляк реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.



Следующим соперником Хуркача станет француз Люка Пуи, посеяный на турнире под 28-м номером.



В параллельном матче первого раунда представитель Молдавии Раду Албот в двух партиях разгромил румына Мариуша Копила – 6:2, 6:2. Его следующим соперником станет итальянец Фабио Фоньини (16).



Соревнований BNP Paribas Open завершатся 17 марта. Действующим чемпионом турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.