Хуркач и Албот вышли во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Поляк Хуберт Хуркач не испытал серьёзных проблем в матче первого раунда соревнований категории «Мастерс» в Индиан–Уэллсе. В двух партиях он оказался сильнее Дональда Янга из США – 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Хуркача 3 эйса и ни одной двойной ошибки. Поляк реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Хуркача станет француз Люка Пуи, посеяный на турнире под 28-м номером.
В параллельном матче первого раунда представитель Молдавии Раду Албот в двух партиях разгромил румына Мариуша Копила – 6:2, 6:2. Его следующим соперником станет итальянец Фабио Фоньини (16).
Соревнований BNP Paribas Open завершатся 17 марта. Действующим чемпионом турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
08 марта 2019 года, пятница. 22:05 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Дональд Янг
Д. Янг
0 : 2
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
08 марта 2019 года, пятница. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Мариуш Копил
М. Копил
0 : 2
Раду Албот
Р. Албот
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
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