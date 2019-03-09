Конта отдала Шувей лишь два гейма и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Великобритании Йоханна Конта добыла разгромную победу в матче второго раунда соревнований категории Premier в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях она разгромила представительницу Тайваня Се Шувей (27) – 6:0, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. На счету Конты 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 6. Её соперница отметилась 2 двойными ошибками и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 12. Шувей не выполнила ни одной подачи навылет.
Следующей соперницей Конты станет победительница пары Магда Линетт (Польша) – Кики Бертенс (Нидерланды, 7).
Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.
08 марта 2019 года, пятница. 23:30 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 0
Се Шувэй
С. Шувэй
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|2
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|6
|6
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|2
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