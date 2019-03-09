Соперником Рублёва во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе будет Хасе

Голландский теннисист Робин Хасе вышел во второй круг соревнований категории АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он оказался сильнее Дениса Истомина (Q) из Узбекистана – 7:6 (7:2), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа. На счету Лопеса 15 эйсов и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника шансов он не имел. Бердых отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Хасе станет россиянин Андрей Рублёв (LL), заменивший испанца Пабло Карреньо-Бусту, который снялся с соревнований из-за травмы плеча.

Во второй круг соревнований также вышел швейцарец Стэн Вавринка, который одолел британца Даниэля Эванса (Q) в трёх партиях — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 7 по 17 февраля. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.