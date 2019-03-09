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Стивенс, Саснович и Анисимова проиграли во 2-м раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Стивенс, Саснович и Анисимова проиграли во 2-м раунде турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная под четвёртым номером, не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), потерпев разгромное поражение от представительницы Швейцарии Стефани Фёгель (Q) – 3:6, 0:6. В следующем раунде Фёгель встретится с Бьянкой Андрееску из Канады.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. На счету Стивенс 2 двойные ошибки, она не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В параллельной встрече белоруска Александра Саснович (31) в трёх партиях уступила украинке Катерине Козловой (Q) – 4:6, 6:2, 0:6. В следующем раунде Козлова сыграет с румынкой Симоной Халеп (2).

В ещё одном матче американка Аманда Анисимова проиграла Элисе Мертенс (16) из Нидерландов – 4:6, 2:6. За выход в четвёртый раунд соревнований она сразится с китаянкой Ван Цян.

09 марта 2019 года, суббота. 00:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
2 : 0
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
09 марта 2019 года, суббота. 14:55 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 : 2
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
1 2 3
           
4 6 0
6 2 6
           
09 марта 2019 года, суббота. 03:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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