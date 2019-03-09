Стивенс, Саснович и Анисимова проиграли во 2-м раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная под четвёртым номером, не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), потерпев разгромное поражение от представительницы Швейцарии Стефани Фёгель (Q) – 3:6, 0:6. В следующем раунде Фёгель встретится с Бьянкой Андрееску из Канады.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. На счету Стивенс 2 двойные ошибки, она не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5. Её соперница 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В параллельной встрече белоруска Александра Саснович (31) в трёх партиях уступила украинке Катерине Козловой (Q) – 4:6, 6:2, 0:6. В следующем раунде Козлова сыграет с румынкой Симоной Халеп (2).

В ещё одном матче американка Аманда Анисимова проиграла Элисе Мертенс (16) из Нидерландов – 4:6, 2:6. За выход в четвёртый раунд соревнований она сразится с китаянкой Ван Цян.