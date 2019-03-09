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Серена Уильямс обыграла Азаренко во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Серена Уильямс обыграла Азаренко во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 10-м номером, вышла в третий раунд соревнований, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко – 7:5, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут. На счету Серены 4 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 12. Азаренко совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала только 4 брейк-пойнта из 15.

За право выйти в четвёртый раунд соревнований Серена сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой (20).

В параллельной встрече представительница Нидерландов Кики Бертенс (7) обыграла полячку Магду Линетт — 6:4, 6:1.

Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.

09 марта 2019 года, суббота. 05:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
0 : 2
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 05:20 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
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