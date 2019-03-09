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Вавринка, Маннарино и Краинович стартовали с побед на турнире в Индиан-Уэллсе

Вавринка, Маннарино и Краинович стартовали с побед на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх партиях представителя Великобритании Даниэля Эванса – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. За выход в следующий раунд соревнований Стэн поспорит с Мартоном Фучовичем (29) из Венгрии.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. На счету Вавринки 8 подач навылет и 5 брейк-пойнтом из 11, он не отметился двойными ошибками. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

В параллельной встрече француз Адриан Маннарино в трёх сетах обыграл американца Тенниса Сандгрена – 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Во втором круге он сразится с японцем Кеем Нисикори (6).

В другом матче серб Филип Краинович (Q) взял верх над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным – 6:3, 6:4. Во втором раунде серб сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

09 марта 2019 года, суббота. 00:25 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
1 : 2
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3
           
7 7 3 3
6 4 6 6
           
09 марта 2019 года, суббота. 04:05 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Теннис Сандгрен
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 : 2
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
1 2 3
           
2 7 7 1
6 6 5 6
           
09 марта 2019 года, суббота. 02:30 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
0 : 2
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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