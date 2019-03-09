Вавринка, Маннарино и Краинович стартовали с побед на турнире в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх партиях представителя Великобритании Даниэля Эванса – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. За выход в следующий раунд соревнований Стэн поспорит с Мартоном Фучовичем (29) из Венгрии.

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. На счету Вавринки 8 подач навылет и 5 брейк-пойнтом из 11, он не отметился двойными ошибками. Его соперник совершил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

В параллельной встрече француз Адриан Маннарино в трёх сетах обыграл американца Тенниса Сандгрена – 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Во втором круге он сразится с японцем Кеем Нисикори (6).

В другом матче серб Филип Краинович (Q) взял верх над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным – 6:3, 6:4. Во втором раунде серб сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.