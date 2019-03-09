Попырин, Лайович и Макдональд вышли во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Австралийский теннисист Алексей Попырин (Q) вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трёх сетах испанца Хауме Мунара – 7:6 (9:7), 6:3. За право выйти в третий раунд соревнований Алексей сразится с американцем Джоном Иснером (8).

Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. На счету Попырина 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и релизовал 2 брейк-пойнта из 6.

В параллельной встрече серб Душан Лайович взял верх над японцем Таро Дэниэлом – 7:6 (8:6), 6:4. Во втором раунде серб встретится с хорватом Марином Чиличем (10).

В другом матче португалец Жоау Соуза уступил американцу Маккензи Макдональду – 4:6, 6:3, 3:6.