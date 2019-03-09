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Попырин, Лайович и Макдональд вышли во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе

Попырин, Лайович и Макдональд вышли во второй круг соревнований в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Алексей Попырин (Q) вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трёх сетах испанца Хауме Мунара – 7:6 (9:7), 6:3. За право выйти в третий раунд соревнований Алексей сразится с американцем Джоном Иснером (8).

Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. На счету Попырина 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и релизовал 2 брейк-пойнта из 6.

В параллельной встрече серб Душан Лайович взял верх над японцем Таро Дэниэлом – 7:6 (8:6), 6:4. Во втором раунде серб встретится с хорватом Марином Чиличем (10).

В другом матче португалец Жоау Соуза уступил американцу Маккензи Макдональду – 4:6, 6:3, 3:6.

09 марта 2019 года, суббота. 00:00 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
0 : 2
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
1 2 3
           
6 7 3  
7 9 6  
           
08 марта 2019 года, пятница. 23:45 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
0 : 2
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
6 6 4  
7 8 6  
           
09 марта 2019 года, суббота. 05:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
2 : 1
Жоау Соуза
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
6 3 6
4 6 3
           
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