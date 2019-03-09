Мартина Хингис стала матерью

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швейцарская теннисистка Мартина Хингис сообщила, что родила дочь. Девочку назвали Лией.

«Нас стало трое. Мы с Харри приветствуем доченьку Лию в нашем мире. Мы уже так её любим», — написала 38-летняя уроженка Кошице в «Твиттере».

Хингис — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и тринадцатикратная — в парном.



Кроме того, Мартина — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Выиграла более 100 турниров категории WTA. Мартина является победителем турнира ВТБ Кубок Кремля 2013 года в парном разряде. О завершении профессиональных выступлений Хингис объявила 28 октября 2017 года.

Запись доступна в "твиттере" Хингис.