Тиафо проиграл Джарри на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Американец Фрэнсис Тиафо не смог пройти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он в трёх сетах уступил Николасу Джарри из Чили со счётом 4:6, 6:4, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

Тиафо выполнил 11 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. В активе его визави 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Джарри станет представитель Великобритании Кайл Эдмунд, посеянный под 22-м номером.

Соревнования категории ATP 1000 завершатся 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Мужчины. Индиан-Уэллс. Первый круг

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Райан Харрисон (США) — 6:3, 7:5