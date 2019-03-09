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Тиафо проиграл Джарри на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Тиафо проиграл Джарри на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Американец Фрэнсис Тиафо не смог пройти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он в трёх сетах уступил Николасу Джарри из Чили со счётом 4:6, 6:4, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

Тиафо выполнил 11 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. В активе его визави 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Джарри станет представитель Великобритании Кайл Эдмунд, посеянный под 22-м номером.

Соревнования категории ATP 1000 завершатся 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Мужчины. Индиан-Уэллс. Первый круг

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Райан Харрисон (США) — 6:3, 7:5

09 марта 2019 года, суббота. 07:40 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Николас Джарри
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
2 : 1
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
1 2 3
           
6 4 7
4 6 5
           
09 марта 2019 года, суббота. 05:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
2 : 0
Райан Харрисон
США
Райан Харрисон
Р. Харрисон
1 2 3
           
6 7  
3 5  
           
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