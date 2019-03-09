Тиафо проиграл Джарри на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Американец Фрэнсис Тиафо не смог пройти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований он в трёх сетах уступил Николасу Джарри из Чили со счётом 4:6, 6:4, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.
Тиафо выполнил 11 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. В активе его визави 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Джарри станет представитель Великобритании Кайл Эдмунд, посеянный под 22-м номером.
Соревнования категории ATP 1000 завершатся 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
Мужчины. Индиан-Уэллс. Первый круг
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Райан Харрисон (США) — 6:3, 7:5
09 марта 2019 года, суббота. 07:40 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Николас Джарри
Н. Джарри
2 : 1
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
|1
|2
|3
|
|6
|4
|7
|
|4
|6
|5
09 марта 2019 года, суббота. 05:20 МСК
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
2 : 0
Райан Харрисон
Р. Харрисон
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
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