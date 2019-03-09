Свитолина в трёх сетах выиграла у Кенин на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, пробилась в третий раунд соревнований. Во втором круге уроженка Одессы одержала волевую победу над американкой Софьей Кенин со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.
Шестая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из трёх. Её визави не выполнила ни одного эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
За выход в четвёртый круг Свитолина поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, ранее переигравшей Михаэлу Бузэрнеску из Румынии.
Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.
09 марта 2019 года, суббота. 07:25 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
Софья Кенин
С. Кенин
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|6
|
|6
|6 5
|4
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В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».