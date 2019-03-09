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Свитолина в трёх сетах выиграла у Кенин на турнире в Индиан-Уэллсе

Свитолина в трёх сетах выиграла у Кенин на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, пробилась в третий раунд соревнований. Во втором круге уроженка Одессы одержала волевую победу над американкой Софьей Кенин со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Шестая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из трёх. Её визави не выполнила ни одного эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Свитолина поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, ранее переигравшей Михаэлу Бузэрнеску из Румынии.

Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.

09 марта 2019 года, суббота. 07:25 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
3 7 7 6
6 6 5 4
           
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