Свитолина в трёх сетах выиграла у Кенин на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, пробилась в третий раунд соревнований. Во втором круге уроженка Одессы одержала волевую победу над американкой Софьей Кенин со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Шестая ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из трёх. Её визави не выполнила ни одного эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Свитолина поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, ранее переигравшей Михаэлу Бузэрнеску из Румынии.

Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.