Вавринка: Эванс играет разнообразно, ему сложно противостоять

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал волевую победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Безусловно, Эванс — отличный игрок. В этом году он проводит много матчей и очень уверен в себе. С ним всегда трудно. Это видно по его матчам с другими теннисистами.

Он гибкий, особенно в подобных условиях, как сегодня – при сильном ветре. Эванс хорошо чувствует мяч, когда подрезает. Он играет разнообразно, хорошо обводит, иногда выходит к сетке с подачи. Ему сложно противостоять.

Мне нравится турнир в Индиан-Уэллсе. Для моей игры тут хорошие условия. Этот год вообще для меня особенный. Я счастлив вернуться после травмы", – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.