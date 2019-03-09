Павлюченкова и Севастова проиграли в 1-м круге парного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова не смогли выйти во второй раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. На старте соревнований они в двух сетах уступили американскому дуэту Дженнифер Брэйди/Элисон Риске со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Павлюченкова и Севастова допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. Их соперницы не ошибались на подаче и сделали 5 брейков. Кроме того, теннисистки не выполнили ни одного эйса.

Во втором раунде Брэйни и Риске встретятся с Кики Бертенс (Нидерланды) и Донной Векич из Хорватии.

Соревнования BNP Paribas Open с призовым фондом $ 8 359 455 завершатся 17 марта.