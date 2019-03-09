Мугуруса: когда дует сильный ветер, сложно показывать красивую игру

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что довольна игрой в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где она уверенно победила американку Лорен Дэвис со счётом 6:1, 6:3.
«Счастлива, что прошла дальше. Был тяжёлый день, и Лорен сыграла очень хорошо. Я довольна своей концентрацией. Когда дует сильный ветер, сложно показывать красивую игру. Необходимо много двигаться и бороться.
Думаю, несмотря на ветер, мы провели хороший матч. Рада, что смогла найти свою игру. Мне удалось показать стабильность. Это стало ключом к победе", — цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.
Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.
Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».