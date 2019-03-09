С. Уильямс: нельзя наслаждаться матчем по ходу, иначе теряешь концентрацию

Американская теннисистка Серена Уильямс дала комментарий после победы над представительницей Беларуси Викторией Азаренко со счётом 7:5, 6:3 во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Нельзя наслаждаться матчем по ходу, иначе ты теряешь концентрацию. В этот момент нужно думать только об игре. Иногда в голове возникает мысль: „Господи, это будет классика“. Но на таком нельзя зацикливаться, иначе поединок закончится так, что в будущем его не захочется пересматривать.

Мне удалось победить благодаря профессионализму, умению играть и бороться. Сегодня всё сводилось к этому", — цитирует С. Уильямс официальный сайт WTA.

Турнир BNP Paribas Open, действующим победителем которого является Наоми Осака из Японии, завершится 17 марта.