Халеп: женщины в этом мире способны сделать всё что угодно

Румынская теннисистка Симона Халеп ответила на вопросы журналистов после победы над чешкой Барборой Стрыцовой со счётом 6:2, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Следующей соперницей экс первой ракетки мира станет украинка Катерина Козлова.

«8 марта — важный день. Для нас это большой праздник. В Румынии его все отмечают. Я заказала цветы для мамы и отправила ей. Немного грустно, что каждый год играю здесь и не могу праздновать. Но у меня будет на это время потом.

Мы можем достичь любых успехов. У женщин нет рамок. Не нужно думать, что только мужчинам под силу большие достижения. Женщины в этом мире способны сделать всё что угодно. Молодые девочки могут извлечь из моей карьеры следующее: если не сдаёшься, можешь достичь всего.

В детстве мне не говорили таких слов. Меня поддерживала семья, они всегда повторяли, что я сильна духом и способна на большие подвиги. Но от других я не слышала такого", — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.