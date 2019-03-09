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С. Уильямс выполнила удар дня по версии WTA

С. Уильямс выполнила удар дня по версии WTA
Теннис / WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс выполнила лучший удар третьего игрового дня на турнире в Индиан-Уэллсе (США) по версии WTA. Им признали обводящий форхенд, которым 37-летняя спортсменка отыграла брейк-пойнт в матче второго круга с представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Встреча закончилась победой С. Уильямс со счётом 7:5, 6:3.

За право выйти в четвёртый раунд соревнований Уильямс сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под 20-м номером. Встреча пройдёт 12 марта.

Турнир BNP Paribas Open завершится 17 марта. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира Наоми Осака. В прошлогоднем финале японка оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной.

Видео доступно на Youtube канале WTA.

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