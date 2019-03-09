Победы С. Уильямс и Свитолиной — в обзоре матчей на турнире в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 10-м номером, вышла в третий раунд соревнований, обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко – 7:5, 6:3. Следующей соперницей 37-летней спортсменки станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Также второй раунд BNP Paribas Open преодолела украинка Элина Свитолина, которая одержала волевую победу над американкой Софьей Кенин со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Далее уроженка Одессы сыграет с Дарьей Гавриловой из Австралии.

Американка Слоан Стивенс завершила выступления в одиночном разряде, проиграв в двух сетах представительнице Швейцарии Стефани Фёгель – 3:6, 0:6.

У мужчин успешно стартовал на турнире швейцарец Стэн Вавринка, который выиграл у британца Даниэля Эванса со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Во втором круге 33-летнему уроженцу Лозанны будет противостоять Мартон Фучович из Венгрии.

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